S.T.A.L.K.E.R. 2 могут запретить в России

S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World (внесена в реестр запрещеных в России) может быть запрещен в России. Кроме того, за ее покупку россиян может ждать уголовная ответственность. Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

Депутат пояснил, что это произойдет не только из-за донатов ВСУ от разработчиков, но и из-за экстремистского внутриигрового контента.

«Не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т. д. ), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин.

Он добавил, что, если в игре найдут запрещенную информацию, ответственность может лечь и на тех, кого признают причастными к ее распространению.

Адвокат и правозащитник Михаил Мушаилов в предупредил, что покупателям игры может грозить уголовное наказание — покупка интерпретируется как финансирование терроризма, учитывая, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 оказывают поддержку ВСУ.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 был анонсирован более 14 лет назад. Ожидается, что игра выйдет 20 ноября. На нее открыт предзаказ, однако купить ее в России официально нельзя.