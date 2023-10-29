С начала года россияне провели через СБП более 20 трлн рублей

С января по сентябрь 2023 года россияне провели с помощью Системы быстрых платежей 4,8 млрд транзакций на общую сумму 20,3 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ. А также совершили более 1 млрд покупок на сумму 1,84 трлн рублей, что в пять раз превышает показатель прошлого года,

Доля оплаты через СБП от всех транзакций через систему по количеству и объемам выросла в два раза, в третьем квартале этой функцией воспользовался каждый третий житель России.

Рост числа и объема покупок связывают с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов — по сравнению с прошлым годом их число выросло почти в три раза. При этом 9 из 10 таких точек продаж относятся к категории малых и средних предприятий.

Специалисты отмечают, что данный способ оплаты очень выгоден ритейлерам, так как эквайринговая комиссия здесь составляет всего 0,4−0,7%, тогда как комиссия карточных платежей достигает 2−3%. К тому же торговые точки все чаще стали давать кешбэки по платежам по QR-коду, что также привлекает клиентов.

Система быстрых платежей заработала в феврале 2019 года. Она позволяет клиентам банков переводить друг другу деньги по номеру телефона. В 2022 году через СБП россияне совершили более 3 млрд операций на 14,4 трлн рублей.