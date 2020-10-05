«Вера-Олимп» станет новым рекламным партнером РЖД

В РЖД выбрали нового подрядчика для размещения рекламы на инфраструктуре компании, пишет РБК. Контракт начальной стоимостью всего 4,3 тыс. руб. достался «Вера-Олимп». Он подписан на десять лет и начнет действовать после 25 декабря.

До января 2022 года рекламным партнером ОАО «РЖД» должно было быть агентство «Лайса», контракт с которым был заключен еще в сентябре 2006 года. По словам представителя РЖД, генеральный договор № 623 к/т был досрочно расторгнут по обоюдному согласию компаний. В РЖД объясняют это тем, что за время действия контракта рекламный рынок претерпел значительные изменения, в частности потеряла актуальность реклама на путепроводах, кроме того, увеличился перечень объектов.

Торги прошли летом этого года, их участниками стали всего две компании — «Лайса» и «Вера-Олимп». «Лайса» не внесла предусмотренные конкурсом 30 млн руб. на обеспечение заявки и была отстранена от торгов. Конкурс был признан несостоявшимся, что дало РЖД право заключить договор с «Вера-Олимп» как единственным участником. Как пишет РБК, с 2019 года у «Лайсы» и «Веры-Олимп» общий собственник — ООО «Стинн». Ему же принадлежат 73,6% Russ Outdoor, лидера российской наружной рекламы. Владельцем «Стинна» в ЕГРЮЛ указан Григорий Садоян. По информации издания, гендиректор «Веры-Олимп» Дмитрий Дюмин в 2019 году новыми фактическими владельцами своей компании назвал Левана и Роберта Мирзоянов и Бекхана Барахоева.

РБК отмечает, что для опрошенных ими операторов наружной рекламы конкурс РЖД оказался неожиданностью. «Мы про эти торги не знали. Конечно, нам было бы интересно ознакомиться с конкурсной документацией, и уже на основе этого мы бы решали, участвовать в тендере или нет», — прокомментировал Алексей Омельченко, гендиректор фирмы «Медиаполе», размещающей рекламу в аэропорту Домодедово. Однако представитель РЖД заявил изданию, что информация о конкурсе была размещена на аккредитованной публичной площадке «РТС-тендер».

Ранее наружной рекламой занялась «Яндекс.Такси». Таксопарки будут получать арендную плату за установку экранов и размещение рекламы.