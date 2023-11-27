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27.11.2023 в 07:20

Рынок цифровых книг вырос на треть

Основными точками роста в третьем квартале остались подписки, аудиокниги и самиздат

В третьем квартале 2023 года рынок цифровых книг увеличился на 31%, составив 3,3 млрд руб. Таким образом, сегмент вернулся к темпам роста, которые наблюдались до 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Литрес».

По итогам года в «Литресе» ожидают общего увеличения рынка на 13−15%, до 12,5 млрд руб. По словам гендиректора ГК Сергея Анурьева, доля самиздата в сегменте цифровых книг сейчас составляет 36% (46% — в текстовых цифровых книгах, 12% — в аудиокнигах). Этот сегмент в третьем квартале вырос на 37%, до 1,2 млрд руб. Аудиокниги выросли на 37%, до 994 млн руб., в подписке они занимают 44%.

«Букмейт» в третьем квартале увеличил выручку более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом, уточнил представитель сервиса. Рост обеспечили увеличение числа подписчиков и выход новых бестселлеров. В сервисе Ridero сообщили, что увеличили выручку за этот период более чем на 35%.

Участники рынка полагают, что продажи электронных книг и дальше продолжат расти. Основными стимулами для этого послужат активное потребление в рамках подписных сервисов, а также развитие сегментов аудиокниг и самиздата. Аналитики добавляют, что на тенденцию влияет и продолжающееся удорожание печатных книг.

Напомним, по итогам 2022 года рынок цифровых книг не вырос, объём продаж остался на уровне 2021 года — 11 млрд руб. Основной причиной стали проблемы с платежами в App Store и Google Play. Кроме того, один из крупных участников рынка Storytel заявил о прекращении работы в России. По итогам второго квартала этого года продажи уже показали значительный рост.

цифровые книги
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