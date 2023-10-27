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27.10.2023 в 17:11

Российский книжный рынок вырос на 10% в 2023 году

Себестоимость бумажных книг выросла на 30%

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В России книжный рынок вырос на 10% в 2023 году, сообщил генеральный директор компании «Эксмо-АСТ» Олег Новиков на конференции «Медиабизнес». Себестоимость бумажных книг выросла на 30%, но цены стали выше только на 20%, отметил он.

Рынок электронных книг снизился. Причинами послужили отсутствие прежних платёжных систем и уход Storytel из России. Это повлекло за собой сокращения рынка диджитал на 15% и аудиокниг на 30−35%. Сегодня доля пиратского контента составляет 30% от общего числа электронных книг. Потери зафиксированы в районе 3−4 млрд руб.

Прогнозируется, что в будущем году рост рынка составит 15%.

В октябре книжный сервис «Литрес» зафиксировал интерес у россиян к книгам о социализме и коммунизме. С января по сентябрь этого года было продано экземпляров электронных книг о коммунизме на 39% больше, чем за тот же период прошлого года. Продажи цифровых книг о социализме с июля по август текущего года возросли на 24% год к году.

Возрос у аудитории также интерес к славянскому фэнтези. На маркетплейсе Wildberries на 70% год к году выросли продажи литературы, вдохновлённой древнерусским фольклором. Книжный сервис «Литрес» за последние девять месяцев текущего года продал на 58% больше славянского фэнтези, чем за аналогичный период 2022-го.

Иван Лященко, Юлия Бурлакова
Литрес аудиокнига Эксмо-АСТ электронные книги бумажные книги
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