Рынок платного ТВ в России показал неожиданный рост

Рынок платного ТВ в России по итогам третьего квартала, по предварительным оценкам, показал максимальный прирост в этом году — на 190 тыс. клиентов, достигнув почти 44 млн абонентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на TelecomDaily.

Абонентская база рынка платного ТВ в России по итогам июля—сентября, по предварительным данным, составила 43,755 млн домохозяйств. Прирост абонентов на 190 тыс. абонентов — это лучший результат в этом году. Средний чек на абонента вырос до 185 руб. со 180 руб. во втором квартале.

На динамику влияет естественное замедление темпов роста, обусловленное насыщением рынка. Также на спрос повлияло сворачивание рекламной кампании по переходу России на эфирное цифровое ТВ с 20 бесплатными телеканалами. Отразилась и маркетинговая активность МТС, впервые вошедшего в топ-3 крупнейших операторов платного ТВ.

Кирилл Махновский, гендиректор ГК «Орион»: Спал ажиотаж вокруг бесплатного телевидения, которое активно промотировалось по федеральным каналам в период отключения аналогового вещания, и абонентские базы всех игроков показывают стабильный небольшой прирост.

МТС активно работает по привлечению клиентов, база оператора растет на фоне ухудшения динамики лидеров спутникового рынка, подтверждает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В третьем квартале база пользователей платных услуг спутникового и фиксированного ТВ МТС выросла почти на 70 тыс. абонентов по сравнению со вторым кварталом, сообщил представитель МТС.

Объемы информирования о переходе на эфирное цифровое ТВ сократились, что повлияло на рост рынка платного ТВ: определенная аудитория, конечно же, увидела, что она недополучит в двух мультиплексах то, что ей надо, и подключается к платному ТВ.

2019 год — последний год роста абонентской базы классического платного ТВ, предупреждает директор департамента ТВ и контента J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его словам, проникновение платного ТВ в России уже находится на уровне развитых стран, что приводит к отсутствию органического роста.

Переход на цифровое телевещание в России начался в декабре 2018 года, когда аналоговые передатчики прекратили работу в Тверской области. В 2019 году прошло четыре волны отключений, последняя из которых завершилась 14 октября.