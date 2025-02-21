Рынок курьерских услуг замедлил рост

Объем рынка курьерских услуг по всей России по итогам 2024 года превысил 54 млрд руб. Обороты увеличились на 34% год к году, однако рост год к году замедлился, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Для сравнения, в 2023 году объем рынка вырос на 76,5%. Потребители все чаще стараются сами забирать заказы в пунктах их выдачи, число которых в крупных городах постоянно увеличивается.

В 2024 году число чеков в сегменте услуг курьеров и сервисов доставки и почтовых отправлений по стране выросло на 11% год к году, уточняют в «Чек Индексе».

Замедление темпов роста коснулось почти всех крупных регионов. В Москве объем курьерских услуг населению увеличился на 34,7%, до 31,4 млрд руб., против роста на 87,6% годом ранее. В Подмосковье — на 51%, до 2,8 млрд руб. (в 2023 году рынок вырос почти в 2,5 раза), а в Санкт-Петербурге и вовсе сократился на 7%, до 939 млн руб., в то время как в позапрошлом году рост был вдвое.

По словам участников рынка, темпы роста рынка курьерских услуг замедляются из-за того, что доля профильных логистических компаний сокращается. Услуги курьерской доставки также подорожали, в том числе из-за роста зарплат доставщикам на фоне их дефицита. Пунктов выдачи заказов (ПВЗ), напротив, становится все больше.

Ранее сообщалось, что в сервисе «Яндекс Доставка» появилась услуга посыльного, этому курьеру пользователи могут поручить не только доставку, но и некоторые другие задачи.