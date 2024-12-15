В «Яндекс Доставке» появились посыльные

В сервисе «Яндекс Доставка» появилась услуга посыльного, этому курьеру пользователи могут поручить не только доставку, но и некоторые другие задачи, сообщает Forbes.

Например, посыльного можно попросить забрать куртку из химчистки или зайти в канцелярский магазин. Пока опция доступна в тестовом режиме жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Если эксперимент окажется удачным, услугу распространят и на другие регионы.

Помимо этого, «Яндекс» запустил опцию доставки «по клику» из пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета». До сих пор опция была доступна для доставки заказов из дарксторов «Лавки». Теперь же эта опция станет доступна и для доставки из ПВЗ. Чтобы ей воспользоваться, пользователям необходимо оформить заказ в ближайший пункт выдачи.

Когда посылка приедет, покупатель сможет забрать ее лично или вызвать курьера «Яндекс Лавки» по нужному адресу через приложение «Маркета». Воспользоваться доставкой «по клику» из ПВЗ можно будет только в часы работы пункта выдачи.