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06.12.2024 в 12:03

Курьеры обогнали по зарплатам айтишников, учителей и врачей

Причина — дефицит работников служб доставки

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За январь-ноябрь 2024 года медианная зарплата курьеров возросла на 15% и составила 115,6 тыс. руб. в месяц. Доставщики зарабатывают больше аналитиков данных (114,2 тыс. руб.), врачей (88,4 тыс. руб.), менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.) и бухгалтеров (62,3 тыс. руб.). Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор hh.ru и ПЭК.

Зарплата курьеров также выше доходов журналистов (50,4 тыс. руб.) и учителей (47 тыс. руб.). Рост заработка доставщиков связан с их дефицитом. За 11 месяцев этого года количество вакансий для курьеров увеличилось более чем на 36% в годовом выражении, а число резюме снизилось на 9%.

Работодатели предлагают курьерам помимо высокого заработка гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, а также бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Кроме того, бизнес стал привлекать к доставке студентов и пенсионеров.

Курьеры больше всего нужны компаниям, которые работают в сфере логистики, торговли, IT, а также поставщикам услуг населению и бизнесу.

На сегодняшний день в России работают свыше 1 млн курьеров, ещё не хватает порядка 200 тыс. доставщиков. Особенно остро дефицит таких сотрудников ощущается в высокий сезон, который длится с октября по декабрь.

Ранее в Госдуме предложили создать аналог полиса ОСАГО для курьеров. Его действие будет распространяться на доставщиков, которые передвигаются пешком, на велосипедах или мопедах.

Зарплаты Кадры курьеры
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