Рынок киберклубов вырос на 13%

Компьютерные клубы вновь начали обретать популярность среди россиян. По итогам 2024 года объем рынка киберклубов превысил 26 млрд руб. За прошлый год рост составил 13%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ).

В России более 3 тыс. компьютерных клубов, это примерно 84 тыс. игровых мест. Рост числа клубов составил 17% в Москве и 23% в Санкт-Петербурге. При этом трендом является увеличение количества клубов именно в регионах: более двух третей таких пространств в России расположены за пределами городов-миллионников.

В «Контур.Фокус» подтвердили рекордный рост. В январе 2024 года отрасли насчитывала 153 компании, а уже к февралю 2025 года их количество увеличилось до 461. Таким образом, на рынке прибавилось 308 участников, то есть стало больше в три раза. При этом количество регистраций в шесть раз превысило число ликвидаций — 323 против 51.

Участники рынка поясняют, что для многих игроков, особенно в регионах, клубы — это не только доступ к мощному оборудованию, но и возможность тренироваться на уровне, близком к профессиональным киберспортивным командам. Домашний ПК не может сравниться с топовыми конфигурациями клубов. Кроме того, командные игры, киберспортивные турниры и VR-развлечения становятся модным трендом.

Ранее выяснилось, что 42% посетителей игровых клубов имеют доход до 30 тыс. руб., около 30% — от 30 до 70 тыс. руб. 10% посетителей имеют доход — от 70 до 100 тыс., а больше 16% — свыше 100 тыс. руб. При этом 35% посетителей клубов готовы тратить четверть своих доходов на развлечения, а почти 27% опрошенных тратят еще больше.