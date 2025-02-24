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24.02.2025 в 08:00

Рынок киберклубов вырос на 13%

Киберспортивные турниры и VR-развлечения все больше становятся модным трендом

Компьютерные клубы вновь начали обретать популярность среди россиян. По итогам 2024 года объем рынка киберклубов превысил 26 млрд руб. За прошлый год рост составил 13%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ).

В России более 3 тыс. компьютерных клубов, это примерно 84 тыс. игровых мест. Рост числа клубов составил 17% в Москве и 23% в Санкт-Петербурге. При этом трендом является увеличение количества клубов именно в регионах: более двух третей таких пространств в России расположены за пределами городов-миллионников.

В «Контур.Фокус» подтвердили рекордный рост. В январе 2024 года отрасли насчитывала 153 компании, а уже к февралю 2025 года их количество увеличилось до 461. Таким образом, на рынке прибавилось 308 участников, то есть стало больше в три раза. При этом количество регистраций в шесть раз превысило число ликвидаций — 323 против 51.

Участники рынка поясняют, что для многих игроков, особенно в регионах, клубы — это не только доступ к мощному оборудованию, но и возможность тренироваться на уровне, близком к профессиональным киберспортивным командам. Домашний ПК не может сравниться с топовыми конфигурациями клубов. Кроме того, командные игры, киберспортивные турниры и VR-развлечения становятся модным трендом.

Ранее выяснилось, что 42% посетителей игровых клубов имеют доход до 30 тыс. руб., около 30% — от 30 до 70 тыс. руб. 10% посетителей имеют доход — от 70 до 100 тыс., а больше 16% — свыше 100 тыс. руб. При этом 35% посетителей клубов готовы тратить четверть своих доходов на развлечения, а почти 27% опрошенных тратят еще больше.

киберклуб
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