Рынок HR Tech в России вырос на 40%

2024 год стал продуктивным для индустрии HR-технологий в России: рынок HR Tech увеличился на 40%. Компании, внедрившие цифровые решения, смогли на 80% сократить объем рутинных операций, наполовину уменьшить число ошибок и время найма, а также снизить связанные с этим затраты на 30%. Об этом Sostav сообщили в «Авито Работе».

В частности, компании применяют в подборе чат-ботов. Например, сеть кофеен Cofix решила привлекать «теплых» кандидатов в кофейнях — через QR-коды на кассе и в рекламных материалах. Те, кто сканировал код, попадали в чат-бота, который рассказывал об открытых вакансиях в кофейнях. 25% кандидатов, прошедших бота, выходили на стажировку. QR-коды давали до 170 откликов в неделю. С помощью чат-ботов HR-команде Cofix, включающей три человека, удалось за год обработать заявки 45 тыс. кандидатов.

«Билайн» также внедрил чат-ботов в подбор. Для соискателей консервативных профессий разработали сценарии в сдержанном формате, без лишней эмоциональности. Например, бот для юристов задавал вопросы в деловом стиле, а вечно занятым встречами специалистам по работе с госструктурами чат-бот предлагал выбрать удобное время и подходящий для них канал общения. Водителям и инженерам бот направлял контакты рекрутера, чтобы они сами звонили в удобное для них время. «Билайн» благодаря автоматизированному отбору за год закрыл 5,1 тыс. вакансий и ежемесячно экономит 155 человеко-часов.

Ранее сообщалось, что 75% опрошенных россиян готовы проходить первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из них — без каких-либо сомнений.