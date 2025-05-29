Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.05.2025 в 14:50

Рынок HR Tech в России вырос на 40%

Компании применяют чат-ботов для сокращения рутины в подборе

2024 год стал продуктивным для индустрии HR-технологий в России: рынок HR Tech увеличился на 40%. Компании, внедрившие цифровые решения, смогли на 80% сократить объем рутинных операций, наполовину уменьшить число ошибок и время найма, а также снизить связанные с этим затраты на 30%. Об этом Sostav сообщили в «Авито Работе».

В частности, компании применяют в подборе чат-ботов. Например, сеть кофеен Cofix решила привлекать «теплых» кандидатов в кофейнях — через QR-коды на кассе и в рекламных материалах. Те, кто сканировал код, попадали в чат-бота, который рассказывал об открытых вакансиях в кофейнях. 25% кандидатов, прошедших бота, выходили на стажировку. QR-коды давали до 170 откликов в неделю. С помощью чат-ботов HR-команде Cofix, включающей три человека, удалось за год обработать заявки 45 тыс. кандидатов.

«Билайн» также внедрил чат-ботов в подбор. Для соискателей консервативных профессий разработали сценарии в сдержанном формате, без лишней эмоциональности. Например, бот для юристов задавал вопросы в деловом стиле, а вечно занятым встречами специалистам по работе с госструктурами чат-бот предлагал выбрать удобное время и подходящий для них канал общения. Водителям и инженерам бот направлял контакты рекрутера, чтобы они сами звонили в удобное для них время. «Билайн» благодаря автоматизированному отбору за год закрыл 5,1 тыс. вакансий и ежемесячно экономит 155 человеко-часов.

Ранее сообщалось, что 75% опрошенных россиян готовы проходить первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из них — без каких-либо сомнений.

HR чат-боты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.