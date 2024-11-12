Рынок диалогового ИИ в России вырастет на четверть по итогам 2024 года

Отечественный рынок NLP-решений, или так называемого диалогового ИИ, увеличился в четыре раза с 2019 года и достиг 5,9 млрд руб. в 2023 году. Согласно прогнозу Naumen, по итогам 2024 года рынок сохранит рост, но его темпы снизятся. Показатель увеличится примерно на 25% после 42% в 2023 году. По подсчетам аналитиков, российский рынок NLP-решений к концу года превысит 7,45 млрд руб., пишут «Ведомости».

В исследовании специалисты Naumen использовали статистические данные по четырем основным классам NLP-решений: чат-ботам, голосовым помощникам, речевой аналитике и решениям для синтеза и распознавания речи.

В 2023 году основная доля рынка разговорного ИИ для бизнеса приходилась на голосовые помощники (26,8%) с объемом продаж на уровне 1,6 млрд руб. Относительно 2019 года сегмент рынка увеличился в 4,9 раза.

Голосовые роботы для исходящих вызовов, применяемые для автообзвонов и опросов, занимали схожую долю рынка. В прошлом году объем этого сегмента достиг 1,55 млрд руб., впервые обогнав категорию входящих роботов (автоответчики и маршрутизаторы звонков).

Сегмент чат-ботов в 2023-м вырос до 1,2 млрд руб., что составило 19% от всего рынка. По сравнению с 2019 годом рост направления оказался на уровне 44%. Эксперты Naumen полагают, что потенциал чат-ботов еще не исчерпан, и прогнозируют сохранение высоких темпов развития в ближайшие годы.

Исследование показывает, что свыше половины разработок в области чат-ботов и голосовых ассистентов приходится на крупных игроков. Среди них — ЦРТ, Just AI, BSS и «Наносемантика». В то же время около 80% решений голосовых роботов создают небольшие специализированные вендоры, такие как Neuro Net и Zvonobot.

По данным Naumen, внедрение диалогового ИИ существенно варьируется между разными отраслями российской экономики. Наиболее активно чат-ботами пользуются ретейл (в 42% компаний) и банки (27%). Голосовых помощников в основном используют банки (21% от общего числа) и медицинские организации (50%).