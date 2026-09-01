RWB провела пилотные выпуски ЦФА для селлеров Wildberries

RWB провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов Wildberries с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом на ВЭФ-2026 рассказала директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева. Ее слова приводит пресс-служба компании.

В рамках пилота собственные ЦФА выпустили три продавца: два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо. Совокупный объем привлеченного финансирования составил 24,4 млн рублей, срок выпусков — от трех до шести месяцев.

ЦФА, цифровой аналог облигаций, позволяют бизнесу привлекать средства на развитие, в том числе на закупку товаров и оборудования. По словам Полетаевой, среди преимуществ инструмента — скорость выпуска, «минимальная бюрократия» и возможность привлекать финансирование у широкого круга инвесторов.

Пилот стал следующим этапом развития сервиса ЦФА для продавцов Wildberries, о запуске которого RWB объявила в июне 2026 года. В рамках проекта компания отработала полный процесс привлечения финансирования — от подготовки продавца и выпуска цифровых активов до их приобретения инвестором.

В компании рассчитывают, что ЦФА станут дополнительным инструментом финансирования для компаний с потенциалом роста.

Следующим этапом RWB назвала подготовку к масштабированию проекта. Полученный опыт планируется использовать для упрощения последующих выпусков и формирования модели взаимодействия между продавцами Wildberries и потенциальными инвесторами.