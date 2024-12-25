У россиян вырос спрос на поездки в старинные русские города

В 2024 году у россиян, которые предпочитают организовывать путешествия самостоятельно без помощи туроператоров, вырос интерес к поездкам в старинные русские города. Об этом пишет РБК.

На онлайн-сервисе бронирования отелей МТС Travel спрос на поездки в Ростов Великий, Коломну, Рыбинск и Кострому вырос в 1,5−2 раза относительно 2023 года. Сервис бронирования гостиниц «Яндекс Путешествия» отметил рост популярности Суздаля и Шуи.

В топ-5 самых популярных регионов для путешествий в уходящем году вошли Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В десятку также попали Нижегородская, Калининградская, Ростовская и Ярославская области, Ставропольский край.

Число бронирований квартир посуточно в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области на платформе «Авито Путешествия» выросло в 3,5 раза. «Яндекс Путешествия» зафиксировали самый заметный рост спроса среди всех внутренних направлений на Алтай, Северный Кавказ, в Крым и города Русского Севера.

Ранее сообщалось, что путешествия в выходные дни составили 40% от всех турпоездок по России. Направлением с наибольшей долей таких мини-туров стала Карачаево-Черкесия.