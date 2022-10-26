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26.10.2022 в 13:12

AdMetrix запустил профилирование аудитории OOH-конструкций

Показатели доступны для 72 аудиторных групп

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Измеритель наружной рекламы AdMetrix запустил профилирование аудитории OOH-конструкций на базе анализа Big Data МТС. Аудиторные показатели доступны для 72 групп. Первым заказчиком аудиторных профилей рекламных конструкций стала Russ Outdoor, сообщили Sostav в пресс-службе OOH-оператора.

Профилирование аудитории наружной рекламы соответствует запросу индустрии на повышение прозрачности сегмента. Рекламодателям будут доступны новые данные для анализа и планирования, а также оценки эффективности кампаний в различных целевых группах.

При этом сохранится привычная рынку методология расчёта OTS (Opportunity To See, подсчёт контактов с рекламной поверхностью) и GRP (Gross Rating Point, рейтинг рекламной поверхности) на базовую аудиторию 18+. В проект добавлены новые параметры: пол, шесть возрастных групп и три уровня дохода. Все данные обезличены и агрегированы в соответствии с российским законодательством.

Со своей стороны МТС предоставил данные и AdTech-решения. Характеристики аудитории собираются на основе геоданных, профиля потребления интернет-трафика, типов используемых абонентских устройств, круга общения, покупок, а затем проходят несколько уровней проверки с помощью технологий Big Data.

Данные уже доступны на всём рекламном аутдор-инвентаре Russ Outdoor, включающем как цифровые, так и статичные конструкции.

Илья Шершуков, генеральный директор AdMetrix:

Повышение прозрачности рынка для рекламодателей и брендов, создание единых понятных всему рынку метрик — ключевые задачи, которые мы решаем сегодня. Запуск проекта по профилированию аудитории — ещё один большой шаг в этом направлении. Мы имели возможность задействовать весь спектр инвентаря Russ Outdor, чтобы протестировать разные виды рекламных конструкций. Мы благодарны нашим партнёрам за продуктивное сотрудничество.

Борис Пешняк, коммерческий директор Russ Outdoor:

Для нас очень важно развивать не только собственные рекламные возможности, но и помогать развитию всего рынка наружной рекламы. Рынок уже давно идёт к тому, чтобы более детально описывать аудиторию, которая видит наружную рекламу, но только сейчас становится возможным получить данные по всему инвентарю — как по современным цифровым конструкциям, так и по классическим статичным рекламным форматам. Знания о профиле аудитории каждой рекламной конструкции помогут более точно планировать кампании и позволят рекламодателям повышать эффективность медийных трат.

Елена Мельникова, директор по рекламным технологиям МТС:

В партнёрстве с индустриальным измерителем наружной рекламы и ведущим игроком OOH-рынка Russ Outdoor мы создали продукт, соответствующий индустриальному стандарту измерений наружной рекламы. В этом проекте МТС выступила не просто как источник данных, но как поставщик передовых AdTech-решений, который на своей стороне обрабатывает данные, обогащает их и приводит в соответствие со стандартами рекламного рынка. Мы рады, что именно благодаря BigData и технологиям МТС, нам удалось расширить инструменты аналитики и сделать традиционные способы измерения наружной рекламы более разнообразными, получить данные в разрезе времени суток, соцдема, дохода, интересов и многих других параметров.

Russ Outdoor МТС Admetrix
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