Russ начнёт продавать рекламу ещё в двух аэропортах Сибири

ГК Russ займётся продажей рекламы в международных аэропортах Красноярска и Новокузнецка. Теперь вместе с ними в портфеле оператора наружной рекламы находятся воздушные гавани в 18 городах России. Об этом Sostav сообщили в группе.

Russ рассчитывает, что в 2024 году более 80 млн пассажиров смогут увидеть рекламу на её носителях в аэропортах по всей стране.

Борис Пешняк, коммерческий директор ГК Russ: Аэропорты Красноярска и Новокузнецка — одни из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегические транзитные узлы в воздушном сообщении между Европой и Азией с ежегодным пассажиропотоком более 5 млн человек. Несомненно, размещение рекламы в данных локациях будет интересно огромному числу рекламодателей, а также поддержит лидерство группы Russ на рынке продажи рекламы в аэропортах России.

Как отметили в компании, стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года предполагает модернизацию аэропортов во всех десяти регионах СФО. В 2024-м власти планируют открыть новый аэровокзальный комплекс в Новокузнецке площадью 18 тыс. квадратных метров. Во многом необходимость расширения вызвана растущей популярностью курорта Шерегеш, для которого новокузнецкий аэропорт является ближайшим. Новый аэровокзал призван обеспечить увеличение пропускной способности до 5,5 млн пассажиров в год.

В аэропорту Красноярска к 2030 году расширят площадь перрона до 254,5 тыс. квадратных метров с увеличением количества мест стоянок воздушных судов и закончат реконструкцию взлетно-посадочной полосы.



Кроме аэропортов Красноярска и Новокузнецка, в портфеле Russ находятся воздушные гавани в Пулково, Внуково, Сочи, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, Ростове-на-Дону, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Оренбурге, Братске, Махачкале.

Первым аэропортом, с которым начала работать компания, был Пулково. В нём оператор полностью изменил подход к наружной рекламе и её форматам, позднее началась работа с аэропортами Внуково, Сочи, Владивостока и Южно-Сахалинска, напомнили в компании.