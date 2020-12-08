«Ведомости»: заместителя гендиректора «Победы» уволили за полет в поддержку Дзюбы

Совет директоров «Победы» отстранил от должности одного из заместителей гендиректора лоукостера, а также сделал «строгий выговор» руководителю компании Андрею Калмыкову. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Ведомости».

11 ноября капитан одного из пассажирских самолетов авиаперевозчика нарисовал в небе фаллический символ в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Комиссия Росавиации обвинила в инциденте руководство авиакомпании и рекомендовала «Аэрофлоту» (материнской компании «Победы») рассмотреть вопрос о соответствии руководства «Победы» занимаемой должности.

По словам источников издания, в дни после инцидента «серьезно обсуждался» вопрос отставки Калмыкова, но после оценки результатов его работы решили ограничиться увольнением заместителя гендиректора. Один из собеседников признал, что за Калмыкова вступился председатель совета директоров «Аэрофлота» и министр транспорта Виталий Савельев.

Чистая прибыль «Победы» в третьем квартале 2020 года сократилась на 13,5% и составила 3,65 млрд руб., пассажиропоток вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 3,4 млн человек.

Поддержка Артему Дзюбе понадобилась после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он мастурбирует. Тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил спортсмена от ноябрьских матчей. Однако за Дзюбу заступились пользователи сети и представители шоу-бизнеса.