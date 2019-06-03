Руководить маркетингом «Инвитро» поручили Маргарите Файковой

В медицинской компании «Инвитро» произошли кадровые изменения: Антона Буланова на должности директора департамента маркетинга и коммуникаций сменила Маргарита Файкова. Буланов теперь сосредоточится на вопросах стратегического развития компании и будет руководить работой Комитета по стратегии, сообщили в пресс-службе компании.

Антон Буланов пришел в компанию в начале 2016 года. За это время проведена масштабная реформа маркетинговой и коммуникационной деятельности, ребрендинг, реформа digital-обеспечения, а также введен в эксплуатацию новый сайт компании. Креативные проекты «Инвитро» за этот период удостоены 50 российских и международных наград.

«Мы построили прекрасную команду, которая обеспечила принципиально новый, современный уровень маркетинга и коммуникаций, сделали сложный ребрендинг, увеличили медиаиндекс в 11 раз, прошли с честью тяжелейший кризис с вирусом Petya в 2017 году, слетали в космос и удостоились едва ли не всех возможных профессиональных наград», — написал он в Facebook.

Маргарита Файкова до прихода в «Инвитро» отвечала за стратегический маркетинг и маркетинговые коммуникации в таких компаниях как «Связной Евросеть», Х5 Retail Group, а также возглавляла коммуникационное агентство.