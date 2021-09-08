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08.09.2021 в 10:35

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Рубен Оганесов уходит из холдинга

В компании он занимал должность с июля прошлого года

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Фото со страницы Рубена Оганесова на Facebook

«Газпром-медиа» сообщил Sostav о своих кадровых изменениях — заместитель генерального директора холдинга Александра Жарова и управляющий директор «ГПМ Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ) Рубен Оганесов принял решение с 8 сентября покинуть компанию.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-медиа»:

Мы благодарны Рубену Оганесову за проделанную работу. Его опыт и экспертиза в медиабизнесе позволили запустить сложные процессы и проекты в рамках новой стратегии холдинга, которые на этапе практической реализации.

До назначения в структуру «Газпром-медиа» Рубен Оганесов был директором по маркетингу и внешним коммуникациям «Почты России». В прошлом менеджер руководил Главным управлением по информационной политике в ранге министра правительства Московской области, а также телеканалами «Муз-ТВ» и 7ТВ.

Газпром-Медиа
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