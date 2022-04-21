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21.04.2022 в 06:10

RTVI судится с «Первым каналом» из-за шоу «Док-Ток»

Телеканал настаивает, что передача, которую ведут Собчак и Гордон, незаконно скопирована

Телеканал RTVI подал в Арбитражный суд Москвы иск к «Первому каналу» на сумму 60,9 млн руб. из-за нелегального использования товарного знака «Док-Ток». Претензии вызвало название передачи, которую ведут Ксения Собчак и Александр Гордон, созвучное с принадлежащим RTVI товарным знаком Doc Talk, сообщает РБК.

Впервые RTVI обвинил «Первый канал» в плагиате сразу после анонса премьеры программы «Док-Ток» в феврале 2020 года. Тогда вещатель отмечал, что формат нового шоу аналогичен проекту Doc Talk, выходящему в эфир RTVI с 2019 года: проект «Первого»также ведут мужчина и женщина, сюжет передачи строится на обсуждении человеческих историй, а название полностью созвучно.

За использование товарного знака в эфире вещатель хочет получить 60,3 млн руб., еще 600 тыс. руб. компенсации он требует за его упоминание в оформлении сайта. Глава группы компаний RTVI Ольга Пивень объяснила, что сумма компенсации определялась из «расчета 300 тыс. руб. за каждое контрафактное видео», плюс возмещение связанных с иском издержек. Кроме того, в иске требуется удалить знак из оформления, анонсов и промороликов, а также уничтожить все экземпляры уже вышедших программ, в том числе размещенных на сайте.

RTVI подал заявку на товарный знак Doc Talk уже после анонса премьеры на «Первом» и всего за пять дней до выхода первого выпуска в эфир. Регистрация была завершена только в августе 2021-го. Товарные знаки «Док-Ток» или «Док Ток» на кириллице Роспатентом не зарегистрированы.

Первый канал RTVi док-ток
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