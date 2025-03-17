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17.03.2025 в 13:00

RTA и «Самолет» заключили партнерское соглашение в сфере инфлюенс-продвижения

Агентство выиграло тендер группы компаний

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В 2025 году агентство RTA стало победителем тендера на разработку и реализацию стратегии инфлюенс-продвижения для группы «Самолет». Об этом Sostav рассказали в агентстве.

В условиях непостоянного рынка недвижимости и высоких ключевых ставок эффективное использование маркетинговых бюджетов становится приоритетной задачей для компаний отрасли.

Дмитрий Киреев, Head of Influence RTA:

Сотрудничество с блогерами должно быть не просто ярким, но и максимально результативным. Мы фокусируемся на четких метриках, анализе аудитории и оптимальном распределении бюджета, чтобы каждый вложенный рубль работал на достижение бизнес-результатов и укрепление позиций на рынке.

В пределах соглашения RTA возьмет на себя разработку и реализацию инфлюенс-кампаний, которые помогут «Самолету» усилить бренд и привлечь новых клиентов. Одним из ключевых направлений станет выход в регионы и сотрудничество с быстрорастущими блогерами, что позволит еще больше усилить вовлеченность аудитории и повысить узнаваемость проектов девелопера.

«В рамках проведенного тендера команда RTA продемонстрировала высокую экспертизу в инфлюенс-маркетинге. Мы уверены, что наше сотрудничество обеспечит измеримый и позитивный результат для бренда», — прокомментировала Прасолова Полина, руководитель отдела инфлюенс-маркетинга компании «Самолет».

RTA ГК «Самолет»
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