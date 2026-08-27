РСПП предложил снизить налоговую нагрузку на компании, инвестирующие в безопасность

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство предложения по снижению фискальной нагрузки на компании, которые инвестируют в защиту своих объектов от атак беспилотников. Об этом газете «Ведомости» сообщил президент РСПП Александр Шохин.

По его словам, перечень мер был передан в кабмин еще до публикации указа президента от 24 августа, предусматривающего возможность введения временного управления на объектах критической инфраструктуры при непринятии или несвоевременном принятии мер по их защите. При этом документ не отменяет необходимости поддержки предприятий, отметил Шохин.

В частности, РСПП предлагает ввести мораторий на отдельные штрафы за негативное воздействие на окружающую среду в случаях, связанных с повреждением объектов при атаках БПЛА. Также союз считает необходимым разрешить компаниям учитывать в составе внереализационных расходов затраты на средства противодействия беспилотникам, переданные Минобороны, Росгвардии и другим ведомствам.

Шохин предложил распространить эту норму на расходы, понесенные с начала 2026 года, чтобы уравнять положение компаний, которые уже вложились в защиту объектов, с теми, кто только планирует такие инвестиции. По его словам, в правительстве также обсуждается механизм софинансирования, в том числе через предоставление преференции по налогу на прибыль в размере части понесенных расходов.

Ранее РСПП уже предлагал компенсировать компаниям часть затрат на строительство и приобретение защитных сооружений и оборудования. После подписания президентского указа в правительстве была создана подкомиссия по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики, которая, в частности, займется анализом защищенности объектов критической инфраструктуры.