РСПП обеспокоен последствиями ужесточения контроля за иностранными инвестициями

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил серьезные опасения по поводу предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изменений в законодательство, которые ужесточают контроль за иностранными инвестициями в стратегические компании. Согласно новым поправкам, критерии для признания компаний стратегическими значительно расширяются, что может привести к тому, что практически любая крупная российская компания попадет под жесткий контроль. РСПП подготовил замечания к проекту и предупредил о рисках, связанных с неопределенностью критериев и возможными юридическими последствиями для бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина на имя главы ФАС Максима Шаскольского.

Одним из основных возражений РСПП стало предложение ФАС о расширении списка предприятий, которые могут быть признаны стратегическими, включая компании, не осуществляющие стратегическую деятельность, но обладающие потенциальными возможностями для ее ведения в будущем. Союз промышленников отметил, что это создаст серьезные риски для большинства крупных предприятий, поскольку их сделки могут быть признаны «ничтожными», если они не будут согласованы с правительством. Также критике подверглись положения, касающиеся приватизации и сделок с имуществом, которое потенциально может быть использовано для стратегической деятельности.

В ответ на критику ФАС пообещала доработать законопроект, учитывая мнения и предложения бизнес-сообщества. В ведомстве подтвердили, что законодательные изменения необходимы для обеспечения безопасности и улучшения инвестиционного климата, особенно в условиях глобальных экономических изменений. Разработчики закона уверены, что ужесточение контроля поможет предотвратить риски, связанные с иностранными инвестициями в стратегические отрасли.

РСПП также выразил опасение в связи с введением новых обязательств для иностранных инвесторов, таких как уведомление о контроле более 5% акций в стратегических компаниях и обязательное согласование сделок, что, по мнению бизнеса, приведет к дополнительным административным барьерам и снижению инвестиционной активности. Союз призвал к более тщательному подходу и поиску баланса между безопасностью и стимулированием экономического роста.

Ранее РСПП создал рабочую группу для разработки предложений по условиям возвращения иностранных инвесторов в Россию. В группу вошли как российские компании, так и иностранные бизнес-объединения, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса.