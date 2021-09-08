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08.09.2021 в 11:10

«Ростелеком» потратит до 300 млн рублей на размещение аудиорекламы

Компания выберет одно из трех агентств, прошедших предквалификацию

«Ростелеком» объявил тендер на размещение аудиорекламы на федеральном и региональном радио, а также в онлайн-сервисах в 2021−2023 годах. Начальная цена договора — 250 млн руб., однако в документе с техзаданием указана сумма 300 млн руб. с НДС. Информация о закупке размещена на площадке «Росэлторг».

В тендере смогут поучаствовать агентства, прошедшие предквалификацию — их три: Initiative (АДВ), SkyTEC Media и MultiTEC (NMi Group). Заявки принимаются до 23 сентября, а итоги подведут 1 ноября.

Ранее «Ростелеком» опубликовал тендер на оказание услуг по тактическому планированию и закупке рекламы в интернете. Максимальная цена договора превышает 2,2 млрд руб. Победитель получит контракт с компанией на 2021−2023 годы.

Ростелеком
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