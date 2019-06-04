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04.06.2019 в 10:20

«Ростелеком» заплатит 60 млн рублей тайным покупателям

Компания доверит проверку своих каналов продаж рекламным агентствам

«Ростелеком» объявил тендер общей стоимостью 60 млн рублей на поиск рекламных агентств для проверки активных каналов продаж В2С. Аукцион продлится до 19 июня, сообщается на сайте госзакупок.

Победители лотов обязуются проводить проверки сотрудников компании и размещение рекламно-информационных материалов в подъездах жилых домов в течение 2019−2020 года во всех областях ЦФО, включая Москву и Московскую область.

Проверяющие должны предоставлять компании подробный отчёт, в том числе фотоотчет. В частности, тайному покупателю необходимо оценить соблюдение стандартов работы инсталляторов и персонала на точке.

Напомним, в конце прошлого месяца «Ростелеком» подвел итоги тендера на производство рекламных видео, фото и аудиоматериалов в 2019−2021 годах. Победителями стали три компании: продакшн-студия Stereotactic, студия Profilm и Hype Production Мурада Османна.

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