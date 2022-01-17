«Ростелеком» хочет протестировать сети 5G в метро

«Ростелеком» намерен провести тестирование сети 5G на станциях метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Компания уже направила в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) две заявки на выделение частот, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы комиссии.

Оператор хочет провести эксперименты как на наземных станциях, так и под землей. Для тестирования 5G под землей «Ростелеком» рассчитывает получить частоты в диапазоне 3,4−3,8 ГГц, для наземных станций — в диапазонах 3,3−3,4 ГГц и 3,8−4,1 ГГц. В крупных городах он дает оптимальное соотношение покрытия сетей и их емкости. При этом сети, работающие в этом диапазоне, строить дешевле, нежели в других рассматриваемых в РФ диапазонах, рассказал руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин.

Отмечается, что использовать подобные частоты для 5G в России проблематично, так как этот диапазон занимают средства спутниковой связи различного назначения. Дискуссию о частичном допуске 5G к этим частотам операторы и чиновники ведут уже несколько лет, но договориться с ними у бизнеса пока не получается. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что обращение «Ростелекома» в ГКРЧ указывает на то, что этот вопрос еще не закрыт и он рано или поздно сдвинется с мертвой точки.

Во всем мире сети 5G уже запускаются в коммерческую эксплуатацию, а в России введение запланирована на 2024 год. В настоящее время операторы вынуждены тестировать технологию 5G на диапазонах 4,4−4,9 ГГц. Так, МТС в начале прошлого года запустил первую пользовательскую сеть 5G в Москве в 14 отдельных районах.