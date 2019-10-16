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16.10.2019 в 12:25

«Ростелеком» готов отдать 30 млн рублей за рекламу в УрФО и Перми

«Ростелеком» готов потратить на рекламу в УрФО и Перми до 30 млн рублей, эта информация размещена на портале госзакупок. Заявки на тендер можно подавать с 16 по 31 октября, а подведение итогов пройдет 11 ноября.

Согласно документации, реклама будет размещаться в следующих городах: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Пермь, Курган, Шадринск, Тюмень, Заводоуковск, Тобольск, Тюмень, Ишим, Нефтеюганск, Нижневартовск, Когалым, Челябинск и другие.

Среди изданий, в которых планируется распространять рекламную информацию: «4 канал», ОТВ региональные отделения ГТРК, радио («Эхо Москвы», «Серебряный дождь», «Европа Плюс» и другие), новостные порталы znak.com, ura.ru, tobinfo и прочие.

Рекламные форматы, которые будут использоваться: гость в студии и розыгрыш призов, сюжеты в новостных программах, коммерческие новости для радио, написание новостей по пресс-релизу, статьи и фоторепортажи.

Недавно «Ростелеком» и ВТБ задумались о создании платформы обмена большими данными. Компании будут обрабатывать их, объединив разные данные о клиентах в пользовательские профили.

Ростелеком Пермь УрФО
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