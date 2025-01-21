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21.01.2025 в 15:45

«Ростелеком» подтвердил утечку данных своих клиентов через подрядчика

В компании рекомендовали сменить пароли и включить двухфакторную идентификацию

UPD: На инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» была совершена хакерская атака. Инцидент не затронул «Госуслуги», сообщили в Минцифры. Минцифры и «Ростелеком» работают над усилением защиты подрядчика оператора, у которого произошла утечка данных.

В «Ростелекоме» подтвердили вероятность утечки данных, связанной с инфраструктурой одного из подрядчиков компании. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе провайдера заявили, что инциденты информационной безопасности ранее фиксировались у подрядчика, обслуживавшего ресурсы компании. В результате утечки могли быть затронуты данные, связанные с сайтами company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Компания принимает меры по устранению выявленных угроз, заверили в «Ростелекоме».

Там также подчеркнули, что предположительно особо чувствительные персональные данные пользователей не затронуты. Но клиентам рекомендовано сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

21 января несколько пабликов сообщили о возможной утечке данных в «Ростелекоме». В частности, Telegram-канал «Утечки информации» отмечал, что скомпрометированы базы данных, связанные с доменами company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Авторы канала утверждали, что утечка затронула 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. телефонных номеров.

Ростелеком Интернет утечка данных провайдер
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