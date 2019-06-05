«Ростех» выпустил фотоаппарат «Зенит» стоимостью почти полмиллиона рублей

В России стартовали продажи первой дальномерной камеры «Зенит М» с момента возрождения бренда, сообщается на официальном сайте «Ростеха».

Камера разработана на базе Leica M (Type 240), при создании использовалась высокотехнологичная отечественная оптика. Это совместная работа Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит в холдинг «Швабе») и немецкого производителя оптики Leica Camera AG.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха: В сентябре прошлого года мы впервые продемонстрировали новую фототехнику «Зенит» на выставке в Германии. Сегодня мы вышли на стадию серийных поставок. Интерес к фотоаппарату, как в России, так и за рубежом — очень большой. Фактически вся первая партия «Зенита М» уже нашла своих покупателей по предзаказам. Это подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся.

Светочувствительность камеры составляет от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. На модели установлен объектив нового поколения «Зенитар» 35 мм f/1.0, выполненным из металла и стекла. Сделанные ими фотографии не нуждаются в обработке, утверждается в описании. Цена — 460 тысяч рублей.