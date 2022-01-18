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18+
18.01.2022 в 15:05

«Ростех» выделит 192 млн рублей на продвижение сайта и профилей в соцсетях

Медиабюджет рассчитан на три года. Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса до 31 января

«Ростех» объявил тендер на оказание услуг по управлению, развитию, оптимизации и продвижению официального сайта госкорпорации, ведению и продвижению официальных аккаунтов компании в соцсетях, а также руководству спецпроектами в диджитал и СМИ. С победителем заключат трёхлетний контракт, сообщается в документации на сайте госзакупок. Начальная цена договора составила 191,6 млн руб.

Участвовать в конкурсе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Приём заявок завершится 31 января.

Подрядчик займётся ведением, продвижением, техподдержкой и модернизацией официального сайта госкомпании, а также ведением и продвижение официальных аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Twitter. По итогам трёхлетнего контракта исполнитель должен привлечь суммарно не менее 300 тыс. подписчиков в аккаунты «Ростеха».

Подрядчик также должен будет ежемесячно и ежеквартально предоставлять отчёты о посещаемости пользователей, составлять контент-планы и стратегии продвижения, а также самостоятельно оплачивать приобретение фото- и видеоматериалов.

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