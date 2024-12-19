Рост продаж премиальных брендов составил почти 50%

Спрос на одежду, обувь и аксессуары премиальных марок среди россиян за год вырос на 49%. Однако рост больше характерен для онлайн-сегмента. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Lamoda.

Для сравнения, общий рост за этот период по всем ценовым сегментам составил 32%. В текущем году потребители чаще покупали дорогую обувь, где спрос вырос на 60%, а также аксессуары — продажи таких товаров увеличились на 54%. Премиальную одежду стали покупать на 38% больше год к году.

Число брендов, работающих в премиальном и люксовом сегментах, на Lamoda увеличилось на 20%, до 350. В четыре раза на площадке за этот год выросли продажи аксессуаров и обуви от Marc Jacobs, Dsquared2, Casadei и Premiata.

В Fashion House Group, развивающем в России сеть аутлетов, также отметили рост продаж премиальных брендов в этом году — но только на 14%. На «Яндекс Маркете» оборот таких товаров вырос втрое год к году, в то время как продукции других ценовых сегментов — в 2,5 раза. Подтвердили рост на Wildberries и Ozon.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает общий рост продаж люксовых брендов с ослаблением курса рубля и ограниченными возможностями покупателей приобрести товар за границей.

Ранее сообщалось, что большинство международных люксовых марок (73%) продолжают работать в России. При этом 46% из них продолжают поставлять новые коллекции.