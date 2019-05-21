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21.05.2019 в 13:50

PR Всероссийской переписи обойдется почти в миллиард рублей

Столько Росстат планирует потратить на информационно-разъяснительную работу и популяризацию итогов переписи

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В 2020 году пройдет очередная Всероссийская перепись населения. Мероприятие потребует колоссальных средств не только в плане организации, но и в плане PR. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует потратить 830,6 млн рублей на информационно-разъяснительную работу 2019−2020 годах и еще 118,8 млн — на популяризацию итогов переписи в 2021 году. Ведомство собирается объявить тендер на общую сумму 948,8 млн рублей в мае, следует из плана закупок.

Большая часть суммы — 695,3 млн рублей — будет потрачена в 2020 году. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября, первые оперативные итоги о численности и возрастнополовом составе населения представят в апреле 2021 года. Основной переписи предшествовала «пробная», проведенная Росстатом осенью 2018 года. Тогда социологи опробовали электронные способы сбора информации — россияне могли пройти опрос на сайте Госуслуг.

Согласно презентации Росстата, ответственным за размещение рекламы Переписи-2020 в электронных СМИ будет Минкомсвязи. К информационно-разъяснительной работе чиновники относят работу со СМИ, спецпроекты (массовые мероприятия, горячая линия, творческие конкурсы), прямую рекламу, интернет-активности (работа в блогосфере и социальных сетях, размещение инфографики, видеопрезентаций, видеороликов, компьютерная игра), тематический документальный фильм для федерального телеканала, сувенирную продукцию.

Ирина Милош
Росстат Тендеры Всероссийская перепись населения
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