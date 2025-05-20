Россияне воспринимают рекламу у блогеров как часть развлекательного контента

Реклама у блогеров воспринимается скорее как часть развлекательного контента — она кажется живой, привычной и «своей». Есть у нее и обратная сторона: люди часто считают такую рекламу навязчивой и повторяющейся. Баланс между пользой и навязчивостью — главный вызов для брендов в инфлюенс-маркетинге. Об этом говорится в исследовании «Медиавзгляд», проведенном агентством ORO . Отчет есть в распоряжении Sostav.

Реклама в сторис больше не кажется россиянам такой уж развлекательной — за год показатель заметно просел. Зато повысилось доверие: все больше людей воспринимают прямые сообщения от брендов как полезные и заслуживающие внимания. Кроме того, ушло ощущение перегруженности — реклама меньше раздражает пользователей и не утомляет как раньше.

Теперь россияне воспринимают интеграции у блогеров мягче и естественнее, чем прямую рекламу в социальных сетях. Такому контенту больше доверяют, он кажется более живым и не таким перегруженным в сравнении с рекламными постами в соцсетях.

ORO дало несколько рекомендаций, как делать рекламу в соцсетях и коллаборации с блогерами.

В соцсети пользователи обычно заходят отвлечься и ответить на сообщения. Навязчивая реклама через каждые пару постов в ленте раздражает и не приносит пользу, поэтому стоит следить за частотой контакта. Рекомендуется размещать контент, который органично вписывается в контекст социальных сетей. Так, смешной мем зайдет лучше, чем напоминание о проблемах целевой аудитории. Для построения привлекательного образа компании подойдут интеграции с блогерами, чьи ценности совпадают с брендом. Бренды все чаще выбирают сотрудничество с множеством микроинфлюенсеров, чтобы охватить разные сегменты аудитории и снизить репутационные риски.

ORO провело исследование на основе опросов, в которых приняли участие рекламодатели, представители агентств, паблишеры и члены индустриальных комитетов. Они работают на позициях директоров, руководителей отделов и менеджеров. Также были опрошены россияне в возрасте от 16 до 65 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек.