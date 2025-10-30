Россияне уверены в безопасности своих онлайн-аккаунтов

Почти 88% опрошенных россиян регулярно используют от одного до пяти аккаунтов — будь то почта, соцсети или онлайн-сервисы. 59% респондентов входят в них с разных устройств: телефона, компьютера или планшета. 73% считают свои аккаунты в целом надежными. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Почтой Mail» совместно с Hi-Tech Mail. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Каждый третий опрошенный проверяет активные входы хотя бы раз в неделю, около 10% впервые узнали о такой функции. Когда пользователи сталкиваются с неизвестными устройствами в списке активных сессий, почти половина сразу выходят из системы, 38% меняют пароль, 15% игнорируют предупреждения.

56% интервьюируемых включили уведомления о новых входах во всех своих аккаунтах, четверть сделали это частично. Каждый пятый не использует такую функцию.

Почти 80% опрошенных заявили о важности иметь возможность управлять активными сессиями и завершать их на любых устройствах. На практике пользователи чаще полагаются на привычные методы: сложные пароли (32%) и двухфакторную аутентификацию (35%). Проверку активных сессий регулярно применяют 15% респондентов, менеджерами паролей пользуется меньше 9%. Каждый десятый не применяет никаких специальных мер защиты.

Сергей Прокудин, директор по продукту Mail: Регулярная проверка активных сессий — один из самых простых и эффективных способов снизить риск взлома. Исследование показывает, что пользователи, следящие за своими входами, чаще успевают вовремя защитить аккаунт. Однако пока эту привычку имеют лишь немногие. Распространение практики контроля сессий может значительно повысить общий уровень цифровой безопасности.

Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail, опрошено 6443 человека.

Ранее сообщалось, что 61% россиян проверяют актуальность номера телефона и почты для снижения риска взлома аккаунтов.