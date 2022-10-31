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31.10.2022 в 16:00

Россияне начали экономить на лекарствах

Доля затрат «Индекса аптечки» от «Ромира» составляет 2,91%

Доля затрат на медицинские товары в третьем квартале 2022 года остаётся на низком уровне, подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир». Она составляет 2,91%, что на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие цифры эксперты объяснили подорожанием товаров других категорий.

Тем не менее исследователи заметили небольшой сезонный рост по сравнению со вторым кварталом 2022 года — на 2,1%.

«Индекс аптечки» рассчитывается по соотношению расходов покупателей на перечень медицинских товаров и совокупных расходов россиян в городах с населением от 10 тыс. Индекс включает следующие категории: бахилы, бинт, контейнер для анализов, лейкопластырь, лекарственные средства, лекарственные травы/фиточаи/фитосборы, марля/марлевые салфетки, медицинские маски, ортопедические товары, очки, линзы, сопутствующие товары и аксессуары, пипетка, термометры/градусники, тест на беременность, шприц.

Ромир исследование лекарства Рост цен
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