Россияне стали есть больше конфет и шоколада

В третьем квартале россияне стали есть больше сладостей, об этом свидетельствует рост продаж конфет, шоколада и батончиков, пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Маркет».

Спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров. Так, батончики стали покупать на 25% чаще, чем год назад, шоколад — на 14% чаще, конфеты — на 3%.

При этом батончики в среднем подешевели на 13%, до 36 рублей. Специалисты отмечают, что причиной этому могло стать импортозамещение, например, «Обыкновенное чудо» в среднем дешевле Twix. Также роль мог сыграть даунсайзинг — уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Цена на шоколад выросла всего на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее.

Интересно, что как и годом ранее, в 2023 году пиковым месяцем по количеству продаж сладостей в третьем квартале остается сентябрь. Вероятно, это связано с Днем знаний, когда шоколад т конфеты покупают в качестве подарка учителям. Соответственно, продажи батончиков в сентябре выросли на 37% год к году, шоколада — на 32%, а конфет — на 3%.

Добавим, ранее производители шоколада в России начали уведомлять ритейлеров о росте цен на продукцию. Оптовые цены на какао-бобы выросли до рекордного за последние 12 лет уровня.