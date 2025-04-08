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18+
08.04.2025 в 06:50

Россияне стали чаще страховаться от несчастных случаев

Средняя стоимость полиса также увеличилась

Спрос на страхование от несчастных случаев среди россиян в первом квартале 2025 года увеличился на 3%, а на страхование для выезда за рубеж — на 6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Сравни».

Самыми популярными видами спорта, по которым оформлялись полисы страхования от несчастных случаев, стали плавание, самбо, футбол, дзюдо и каратэ. Возраст застрахованных варьируется от 5 до 63 лет. Средняя стоимость такого полиса возросла до 713 рублей, что на 14% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Средняя стоимость полиса «путешественников», напротив, снизилась на 2% и составила 2 822 руб. В числе самых популярных направлений для путешествий оказались Таиланд, шенгенская зона, Китай, ОАЭ и Турция. Средний срок страхования составил 15 дней, а наиболее активные периоды оформления полисов пришлись на середину февраля и середину марта.

Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий продавцам навязывать автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг. Документ вносит изменения в закон «О защите прав потребителей».

страховка
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