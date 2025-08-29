Sostav.ru

29.08.2025 в 07:20

Россияне стали чаще оставлять чаевые онлайн

Растет и средний чек чаевых

1

Россияне стали значительно чаще оставлять чаевые онлайн. Так, пользователи сервиса «Плавно» в первом полугодии 2025 года сделали это 3,5 млн раз, что на 46% больше, чем за тот же период года ранее, сообщают «Ведомости».

Другие компании также фиксируют рост. «T-Pay» отмечает увеличение на 14%, а аналитика «Платформы ОФД» — на 24% по сравнению с прошлым годом. Основной драйвер — рост доходов населения и активный переход на безналичные платежные системы, позволяющие выбрать сумму или процент чаевых, в том числе через СБП.

Средний чек чаевых в ресторанах составляет в среднем 321 руб. Он увеличился на 10−15% в зависимости от региона. Услуги салонов красоты также отметили рост безналичных чаевых, хотя их доля в общем чеке снизилась из-за повышения цен. Средние чаевые также выросли в отелях, сервисах доставки цветов и других заведениях.

По словам участников рынка, чаще всего безналичные чаевые оставляют туристы, путешествующие в России. Среди россиян, прогнозируют эксперты, эта практика будет снижаться из-за желания экономить.

По данным «Нетмонет», в первом квартале 2025 года клиенты сферы услуг стали на 15% чаще оставлять чаевые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

чаевые
