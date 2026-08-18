Россияне стали активнее регистрировать личные товарные знаки

За первые семь месяцев 2026 года число заявок на регистрацию личных товарных знаков от самозанятых и частных лиц в России выросло на 17% год к году, до 16,2 тыс. Об этом сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Самозанятые и частные лица получили возможность регистрировать личные товарные знаки с июня 2023 года. Это помогает им продвигать товары и услуги на традиционных рынках и маркетплейсах.

С 2023 года россияне подали больше 72 тыс. заявок на регистрацию личных товарных знаков, за семь месяцев 2025 года — 13,9 тыс., за семь месяцев 2026 года — 16,2 тыс.

Чаще всего россияне подают заявки на регистрацию товарных знаков для одежды и обуви, программного обеспечения и электроники. Среди услуг чаще всего представлены продажа, реклама, продвижение товаров, образование, развлечение и фитнес.

Ранее стало известно, что около 94% самых распространенных существительных русского языка уже заняты брендами. Sostav рассказал, как бизнесу зарегистрировать товарный знак.