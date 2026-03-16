«Ведомости» запустили проект «Вместе для дикой природы»

«Ведомости» совместно с Агентством трансформации и развития экономики (АТРЭ) запустили проект «Вместе для дикой природы». Летом 2026 года в России впервые пройдет всенародное голосование за «Топ-100» редких видов животных и растений из «Красной книги».

В ближайшее время ученые и эксперты подготовят список претендентов. После этого будет запущен информационный портал, на котором можно будет изучить информацию о краснокнижных видах, а также принять участие во всенародном голосовании. Жители всех 89 регионов страны смогут выбрать из этого списка сотню наиболее незащищенных редких видов.

По словам организаторов проекта, он призван сделать заботу о природе личным делом каждого, вовлекая и обычных граждан, и бизнес. В ходе голосования животные не только получат народную поддержку, но и помощь от бизнеса и региональных властей: важной частью проекта станет подписание соглашений с бизнесом и региональными властями об опекунстве над конкретными видами.

Инициатива уже получила поддержку Фонда президентских грантов.

Генеральный директор издания «Ведомости»: Для нашего издания, как важного участника общественной дискуссии в стране, важно не только описывать происходящие процессы, но принимать действенную роль в развитии страны. Помощь исчезающим видам демонстрирует готовность общества думать о будущем. Поэтому наше издание не может оставаться в стороне, ведь миссия «Ведомостей» состоит в формировании ответственного класса управленцев и, в том числе своим ресурсом, задавать самые высокие стандарты бизнеса.

