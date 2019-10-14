РБК: Россияне предпочитают вкладываться в отечественные компании

Не имеющие профессиональных знаний инвесторы предпочитают не рисковать и не вкладываться в небезопасные активы, сообщается в новом исследовании от РБК. Данные были предоставлены четырьмя брокерами из ТОП-7 по оценке Московской биржи: ФГ «БКС», «Финам», Альфа-банк и «Открытие Брокер».

В подборке собраны данные об инвесторах, на чьих счетах находятся суммы до 1,4 млн рублей. В подборке учитывались ценные бумаги, в которые вложен хотя бы 1% денег клиентов. Выяснилось, что россияне чаще готовы доверять свои деньги отечественным компаниям. Самая популярная условно «иностранная» бумага — это акции российской интернет-компании «Яндекс».

Чаще всего россияне с инвестиционным счетом до 1,4 млн рублей покупают российские госбумаги вроде выпусков облигаций федерального займа, суверенные долларовые евробонды «Россия-28» — на них приходится около 10% вложений.

Также россияне предпочитают выбирать российские голубые фишки: облигации Минфина, акции Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «Магнита», «Северстали» и другие. Могут покупать еврооблигации ВТБ, «Газпрома» и «Роснефти».

Настоящие иностранные эмитенты непопулярны, наиболее ходовые иностранные акции: Apple, Amazon, Facebook и Mastercard. Меньше одного процента набирают другие иностранные гиганты: Visa, Global Payments, PayPal, Google, Tesla.

Недавно Центробанк предложил инициативу ограничить доступ неопытных инвесторов к иностранным ценным бумагам, поскольку они могут неверно оценить ситуацию и попасть под санкции. В результате этого, говорит регулятор, активы могут просто зависнуть без движения. Предлагалось выделить категорию «особо защищаемых» с инвестиционным капиталом менее 1,4 млн рублей.

Против этого выступили брокеры, которые считают, что большинство инвесторов лишатся доступа к 75% инструментов. ЦБ решил пойти на уступки и оставить прежнее деление на две категории — неквалифицированные и квалифицированные инвесторы, отказавшись от выделения «особо защищаемой». Будет лишь повышен порог перехода из одной категории в другую с 6 до 10 млн рублей.

Напомним, в пятницу законопроект о значимых информационных ресурсах обрушил акции «Яндекса». Потери составили почти $1,5 млрд или 100 млрд рублей капитализации.