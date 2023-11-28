Россияне переходят на кофе на вынос

Частота покупок кофе в кофейнях за год снизилась на 30%. При этом приток спроса отмечается в пиццериях, бургерных, АЗС и торговых сетях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Ромир».

С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года частота покупок кофе в кофейнях и кофейных островках без отдельного входа снизилась на 30,7% и 17% соответственно. Частота покупок кофе в пиццериях увеличилась в два раза, в бургерных —на 9,3%, на АЗС — на 12%.

Подтверждают данные исследования и некоторые участники рынка. Так, в кофейне «Кода» в сентябре 2023 года частота покупок кофе снизилась на 13% год к году. В сети «Правда кофе» отмечают, что в сентябре 2023 года средний трафик в кофейне увеличился на 47,5% год к году, но частота покупок осталась прежней. Во «Вкусно — и точка» за год продажи кофе в сети выросли на 15% год к году без учета продаж в концепции «Кафе».

Рост спроса на готовый кофе отмечают и ритейлеры. В «Пятерочке» за последний год продажи напитка в среднем выросли на 30% на один магазин, оборудованный кофемашиной. В «Магните» в сентябре 2023 года зафиксировали двузначный прирост продаж кофе навынос.

Участники рынка связывают тенденцию с переориентацией потребителей на покупки кофе в бюджетных форматах — крупные операторы заведений быстрого питания и ритейлеры могут активно наращивать продажи кофе за счет демпинга и скидок. В ближайшее время экономия на покупке кофе навынос будет усиливаться, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать кофе в интернете. Так, доля онлайн-продаж кофе выросла втрое за два года до 11,3%. Прирост продаж в интернете достиг 40%, а в обычных магазинах наоборот — упал на 1%.