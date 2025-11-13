Россияне ожидают от финансовых сервисов новых функций, кешбэка и стабильной работы

Россияне воспринимают финтех-сервисы как неотъемлемую часть своей жизни, предъявляя к ним требования, сопоставимые с ожиданиями от ключевых повседневных инструментов. 62% опрошенных используют финтех-сервисы ежедневно, 36% — несколько раз в неделю, 4% — реже раза в месяц. В числе запросов пользователей к функционалу финсервисов: доступность всех нужных функций (так ответили 45% интервьюируемых), бонусы и повышенный кешбэк (41%), удобный и гибкий интерфейс (37%). Об этом говорится в исследовании «ЮKassa» и Touch Instinct. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Также россияне ждут от финансовых сервисов стабильной работы без сбоев (35%), бесплатного доступа (34%), защиты от блокировок и мошенничества (29%), доступной информации об условиях и акциях (22%), стильного дизайна приложения (21%), синхронизации всех финансовых данных (11%), финансовых советов и уроков (7%), ИИ-помощников и чат-ботов (4%).

55% пользователей установили до трех финансовых сервисов, 36% — от четырех до шести, 4% — от семи до девяти, 5% — 10 и более. Пользователи собирают собственный набор приложений, каждое из которых лучше всего решает конкретную задачу.

85% опрошенных пользуются банковскими приложениями, 62% — платежными сервисами, 30% — кешбэк‑платформами и программами лояльности, 12% — приложениями для учета расходов и инвестиционными платформами. Наименее популярны кредитные и страховые сервисы, которые используют 5% респондентов.

Россияне применяют финансовые приложения для разных целей. Основной функцией остаются платежи и переводы (96%). Растет спрос на решение других задач: контроля доходов и расходов (39%), получения кешбэка и скидок (38%). Часть ответивших используют приложения для пассивного дохода, сравнения цен в магазинах или оптимизации личного бюджета.

В Северо-Западном федеральном округе пользователи чаще других обращаются к приложениям для учета доходов и расходов (24%) и образовательным сервисам (17%). Жители Уральского федерального округа проявляют наиболее высокий интерес к кешбэк-платформам и программам лояльности (42%), жители Центрального ФО — к инвестиционным приложениям (14%).

Чаще всего россияне удаляют финансовые сервисы из-за избытка уведомлений и навязчивой рекламы (40%), неудобного интерфейса (30%), отсутствия нужных функций (28%), сомнений в безопасности (20%) и нестабильной работы сервиса (15%).

Главным стимулом для установки нового финансового приложения для 60% опрошенных является необходимость решить конкретную задачу (например, оформить карту с выгодным кешбэком или зафиксировать расходы). 19% респондентов ориентируются на рекомендации друзей, 11% — на рекламу, 7% — на обзоры в СМИ.

24% пользователей сталкивались с фейковыми сервисами в магазинах приложений, 23% — с их удалением из-за санкций. 25% отметили сложности с поддержкой, 22% — с поиском сервисов, 17% — с оплатой подписки.

В опросе участвовала 1 тыс. россиян.

