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18+
02.11.2026 в 12:10

Россияне назвали лучших исполнителей 2026 года

В список вошли Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Баста

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В топ-5 лучших певцов 2026 года опрошенные россияне внесли Сергея Лазарева (его назвали 20% респондентов), Басту (Василия Вакуленко; 17%), Григория Лепса (16%), Ваню Дмитриенко (12%) и Дениса Майданова (12%). В пятерке лучших певиц — Полина Гагарина (23%), Татьяна Куртукова (20%), Татьяна Буланова (14%), Zivert (Юлия Зиверт; 13%) и Bearwolf (Валерия Василевская; 10%). Таковы данные опроса ВЦИОМ.

В топ-10 певцов также вошли Дима Билан (11%), Стас Пьеха (9%), Akmal' (Акмаль Ходжаниязов; 9%), Xolidayboy (Иван Минаев; 7%) и Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов; 5%). Среди лучших певиц — Anna Asti (Анна Дзюба; 9%), Люся Чеботина (9%), Клава Кока (8%), Ирина Дубцова (8%) и Мари Краймбрери (7%).

Молодежь (18−24 лет) лучшими певцами считает Сергея Лазарева (28%), Ваню Дмитриенко (20%), Басту (14%), Диму Билана (13%) и Григория Лепса (10%), лучшими певицами — Полину Гагарину (15%), Ольгу Бузову (12%), Клаву Коку (12%), Anna Asti (12%) и Zivert (11%).

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, имеющих доступ в интернет.

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