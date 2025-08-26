Каждый пятый россиянин выбирает нейросети для обсуждения долгов

По данным исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», россияне стали чаще использовать решения на базе искусственного интеллекта при взаимодействии с банками и другими финансовыми организациями. Доля тех, кто предпочитает живое общение с сотрудником, снизилась до 44% против более 70% годом ранее. Об этом со ссылкой на исследование пишет РБК.

Наибольший рост популярности отмечен у чат-ботов и голосовых помощников в мобильных приложениях. В 2025 году чат-ботами для получения первичной консультации или выполнения простых операций пользуются 67% респондентов, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 46%. Уровень доверия к голосовым помощникам также увеличился — с 55% до 72%.

Положительная динамика наблюдается и в отношении автоматизированных систем оценки кредитоспособности. В 2025 году им доверяют 58% россиян, тогда как годом ранее таких было лишь 39%. Однако консультации по инвестициям пока остаются нишевым направлением: доверие к ним выразили 34% участников опроса против 27% годом ранее.

Отдельно отмечается рост интереса к комплексным решениям на базе нейросетей. Уже 29% респондентов готовы полностью полагаться на ИИ при составлении индивидуальной финансовой стратегии или выборе финпродуктов. В 2024 году таких было только 9%.

Исследование фиксирует и заметные различия между возрастными группами. Среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет доверие к цифровым помощникам выражают 71% опрошенных. В категории 31−45 лет этот показатель равен 65%, а среди граждан от 46 до 60 лет — 43%.

Респонденты объяснили предпочтение ИИ различными причинами. Так, 28% участников опроса считают, что нейросети лучше понимают их запросы, 24% отметили снижение стресса при отсутствии личного контакта с незнакомым человеком, а 21% признались, что охотнее обсуждают с ИИ «чувствительные» вопросы, касающиеся просрочки или реструктуризации долга, так как перед роботами-помощниками не испытывают чувства стыда.

В исследовании приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.