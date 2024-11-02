Россиянам предложили отключить аккаунты на госресурсах от сервисов Google

В Госдуме посоветовали россиянам отключить важные аккаунты, в частности, подключенные к государственным или банковским ресурсам, от сервисов Google. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкина.

По словам Немкина, использование продуктов зарубежных вендоров несет «серьезные риски». Он напомнил, что Google ранее ограничила для россиян использование СМС-подтверждений для создания аккаунтов, и предупредил, что последующие решения могут быть еще жестче.

«Стоит ли этого дожидаться? Особенно когда речь идет о таком ресурсе, как «Госуслуги», где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта», — отметил депутат.

По его мнению, нельзя давать доступ к этим данным компаниям, которые «выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики».

В начале сентября некоторые пользователи из России столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов в Google.