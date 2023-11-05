Россиянам пообещали снижение цен на красную икру

Цены на горбушу и красную икру могут снизиться из-за увеличения объема добычи рыбы, спрогнозировало Росрыболовство, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.

«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене», — сказал Илья Шестаков. Глава Росрыболовства отметил, что эта рыба уже потеряла в цене у рыбаков примерно в полтора раза.

В ведомстве добавили, что теперь стоит ждать, когда ритейлеры отреагируют и тоже снизят цены.

В Росрыболовстве отмечают, что объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 года составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году. Глава ведомоства предположил, что в 2023 году цена на икру будет достаточно низкой.