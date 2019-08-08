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08.08.2019 в 17:25

Россиянам могут разрешить временно работать из дома

В законодательство внесут поправки, позволяющие выполнять трудовые обязанности удаленно

Depositphotos

В Трудовой кодекс РФ могут внести понятие «временная удаленная работа». Это позволит защитить права сотрудников, которые время от времени работают из дома по устной договоренности с руководителем, пишут «Известия» со ссылкой на инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В случае принятия соответствующих поправок сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места. Пока такие ситуации регулируются лишь устными договоренностями, и это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул. Возможность работать удаленно предлагается устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае необходимости: личных обстоятельств, пробок на дорогах и т. д. А условия организации труда регулировать аналогично работе дистанционных сотрудников.

Минтруд уже получил письмо от ОНФ, его в установленный срок изучат совместно с юристами. «Любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения, мы поддержим — в этой форме или в другой. Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы всё было грамотно», — отметил собеседник в руководстве одного из департаментов Минтруда.

По данным опроса, проведенного ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.

работа из дома
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