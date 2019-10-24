Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия заняла 28-е из 190 мест в ежегодном рейтинге Doing Business Всемирного банка. За год страна поднялась на три позиции и впервые попала в топ-30. Это произошло на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов.

Позиции Россия улучшила в двух разделах: по получению разрешения на строительство (с 48-го до 26-го места) и доступу к электросетям (с 12-го до 7-го). Также рейтинг учитывает открытие бизнеса, регистрацию имущества, получение кредитов, защиту интересов инвесторов, уплату налогов, международную торговлю и исполнение контрактов.

Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку за собой сохранил Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сменив Данию, которая теперь занимает четвертую строку рейтинга. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. В список аутсайдеров стабильно попадают Сомали, Эритрея, Венесуэла, Йемен, Ливия, Южный Судан и ЦАР.

В 2009−2012 годах Россия занимала только 120−123 места в Doing Business. В 2012 году Владимир Путин поручил правительству вывести Россию на 20-е место уже к 2018 году. В 2013 году Россия заняла 92 место в рейтинге.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка в шутку упрекнул в нескромности и.о. президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури. Он подметил, что Россия заняла в рейтинге Doing Business 28-е место, на котором прежде находилась африканская страна.