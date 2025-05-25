Россия вдвое сократила импорт вина

Россия продолжает переосмыслять винную карту: по данным ФТС, за январь-март 2025 года в страну было ввезено вина на сумму $119,6 млн — это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут РИА Новости.

Особенно заметно падение импорта вина из стран Евросоюза. Так, в январе 2025 года Россия закупила у европейских производителей всего 6,5 тыс. тонн вина — в два раза меньше, чем годом ранее. Финансовый объем этих поставок также снизился — до €25,3 млн.

Не стала исключением и Грузия, традиционно входящая в тройку крупнейших поставщиков вина в Россию. По данным на январь-февраль, объем грузинского импорта снизился более чем в два раза — до 5,6 тыс. тонн, а выручка экспортеров упала с $35,7 млн до $16 млн. Доля России в экспорте грузинского вина снизилась с 79% до 59%.

Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами. В первую очередь — с ростом акцизов на алкоголь с начала 2025 года. Также на рынок влияет изменение потребительских предпочтений — многие россияне переключаются на крепкие напитки и коктейли, где вино теряет популярность. И наконец, растет доля отечественных производителей: выпуск российского вина в 2024 году увеличился на 8,6%, а в январе 2025-го — еще на 18%.

Падение импорта может стать стимулом для отечественной винодельческой индустрии — но пока рынок адаптируется, ритейлеры могут столкнуться с дефицитом привычных марок.